Traffico in tilt sull'A14: Chiusura notturna tra Vasto Nord e Val di Sangro!

La circolazione sull'autostrada A14 sarà pesantemente influenzata dalle operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale, con una chiusura notturna del tratto compreso tra Vasto Nord e Val di Sangro in direzione Pescara. La situazione rimarrà critica dalle 22:00 di oggi lunedì 29 fino alle 5:00 di domani, martedì 30 aprile.

Durante questo periodo, l'accesso all'area di servizio Sangro est sarà impossibile. Inoltre, dalle 20:00 alle 5:00, sarà vietata la sosta a tutti i veicoli all'interno dell'area di servizio stessa.

Per affrontare questa situazione, è stata proposta un'alternativa: dopo aver lasciato obbligatoriamente l'autostrada alla stazione di Vasto Nord, i veicoli potranno dirigersi sulla SS16 Pescara-Foggia in direzione Pescara e rientrare in A14 a Val di Sangro.

Si consiglia ai conducenti di pianificare attentamente il proprio viaggio e di prestare attenzione alle indicazioni stradali e agli aggiornamenti sul traffico per evitare disagi.