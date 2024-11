Traforo Chiuso Tutta la Prima Metà di Dicembre

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che la chiusuradella tratta autostradale Colledara/San Gabriele – Assergi (Traforo del Gran Sasso) in direzione AQ/RM, prevista dalle ore 22:00 di oggi 29 novembre alle ore 06:00 di domani, è revocata per avverse condizioni meteo.

Si comunica inoltre che, per consentire ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso di completare la manutenzione di un condotto di ventilazione e per l’esecuzione contestuale di ispezioni alle calotte della galleria del Gran Sasso programmate da Strada dei Parchi, la chiusura notturna al traffico della tratta autostradale Colledara/San Gabriele – Assergi (Traforo del Gran Sasso), per la sola carreggiata ovest con direzione AQ/RM, sarà nuovamente disposta dalle ore 22:00 dei giorni 2, 3, 4, 5, 6, e 9, 10, 11, 12, 13 dicembre alle ore 06:00 dei giorni successivi.

Nei giorni ed orari sopra indicati, i veicoli provenienti da Teramo/Giulianova/A14 e diretti verso L’Aquila/Roma dovranno obbligatoriamente uscire dall’A24 tramite lo svincolo di Colledara/San Gabriele; si segnala che la prosecuzione del percorso tramite la SS80 è interessata dalla presenza di diversi cantieri con possibili disagi. Si consiglia pertanto di utilizzare l’itinerario alternativo costituito dalla carreggiata sud dell’autostrada A14, da percorrere in direzione Bari fino ad immettersi in autostrada A25 in direzione Roma, e in particolare ai mezzi diretti a L’Aquila si consiglia di uscire dall’autostrada A25 tramite lo Svincolo di Bussi/Popoli per proseguire sulla SS 153 (Piana di Navelli) in direzione L’Aquila.