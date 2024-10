Traforo del Gran Sasso, 45 giorni di lavori con traffico alternato: tutte le informazioni

Da sabato iniziano le prime chiusure tra Assergi e Colledara, con traffico regolato da un semaforo ogni mezz’ora.

Iniziano i lavori di manutenzione nel Traforo del Gran Sasso che interesseranno la circolazione stradale per i prossimi 45 giorni. Le prime operazioni preliminari sono fissate per il 12 e 13 ottobre, con la chiusura alternata delle canne del tunnel. Da lunedì 14 ottobre la situazione si intensificherà, con chiusure programmate e viabilità alternata ogni mezz'ora. Questo sistema è necessario per consentire lo svolgimento di sondaggi geognostici preliminari ai lavori definitivi previsti per il 2026.

Nel dettaglio, sabato 12 si inizierà con la chiusura della tratta Colledara/San Gabriele-Assergi, in direzione L’Aquila/Roma, dalle 8 alle 20, mentre domenica 13 sarà chiusa la tratta L’Aquila Est–Colledara/San Gabriele, verso Teramo. Il casello di Assergi rimarrà chiuso in entrambe le giornate.

Le alternative consigliate ai viaggiatori prevedono deviazioni significative: chi viaggia verso L'Aquila potrebbe essere costretto a percorrere oltre 100 km in più passando per l'A14, mentre chi si dirige verso Teramo potrà uscire a L'Aquila Est e seguire la Statale 80 delle Capannelle, che però è anch’essa interessata da cantieri. Anche i mezzi diretti a Teramo/Giulianova da Roma dovranno deviare sull'A25 fino all'A14, con un allungamento del percorso.

I lavori sono coordinati dalla Struttura commissariale per la sicurezza idrica del Gran Sasso, guidata dal commissario Pierluigi Caputi, e sono mirati a garantire la sicurezza del bacino acquifero. Le perforazioni e i sondaggi geologici serviranno per pianificare le future operazioni di messa in sicurezza.

Dal 14 ottobre, la circolazione tra Assergi e San Gabriele/Colledara sarà regolata da un impianto semaforico installato ai due imbocchi del traforo, che consentirà il transito a senso unico alternato. Ogni direzione di marcia avrà la propria finestra temporale, regolata da un semaforo dinamico, che si adatterà al flusso prevalente di traffico, garantendo così una gestione più efficiente della viabilità.

Per garantire la sicurezza degli utenti, due pattuglie della polizia stradale e due mezzi antincendio presidieranno gli accessi al tunnel, sia verso Assergi che verso Colledara. Durante l’intero periodo dei lavori, la corsia non utilizzata sarà riservata ai mezzi di soccorso e di assistenza, assicurando interventi rapidi in caso di emergenza.