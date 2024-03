Tragedia: Per la Morte di Bufo Indagati in 3. La Catena non doveva esserci?

Un'inchiesta per omicidio colposo è stata avviata in seguito alla morte di Damiano Bufo, 25 anni, avvenuta in un incidente di motocross su un terreno privato a Bisenti. Gli eredi del terreno, dove è stata collocata la catena contro cui il giovane è andato a sbattere, sono ora sotto indagine. L'autopsia ha rivelato traumi irreversibili e la recisione delle arterie del collo, confermando la gravità dell'accaduto.

Secondo le prime indagini dei carabinieri, la catena, posizionata tra due alberi, era stata installata tempo fa dal precedente proprietario del terreno, oggi deceduto. Si suppone che fosse stata collocata per sostituire una vecchia sbarra che delimitava l'accesso al sentiero su un'area privata, conducendo a una vecchia casa colonica.

I funerali del giovane Bufo si terranno domani alle 11 presso la chiesa di Sant'Agnese a Pineto, Teramo. Il corteo funebre partirà da Teramo, dove è stata allestita la camera ardente, alle 9:45. A Castiglione Messer Raimondo, paese d'origine di Bufo, sarà osservato il lutto cittadino dalle 9:00 alle 14:00, come segno di rispetto e partecipazione al dolore dei familiari e degli amici. La decisione è stata presa dal sindaco, Vincenzo D'Ercole, in seguito alla tragica notizia, riflettendo il sentimento collettivo della comunità.