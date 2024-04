Tragedia Sfiorata: Figlio Aggredisce il Padre con un Cacciavite

Una violenta lite familiare ha portato ad una tragica vicenda: un figlio ha aggredito il padre con un cacciavite, mettendo a rischio la vita dell'uomo. La scena si è svolta ieri pomeriggio in un appartamento a Città Sant’Angelo, con la presenza della madre e della nuova compagna del padre che hanno assistito all'aggressione.

Le tensioni erano già alte tra il padre e il figlio, e la presenza della nuova compagna ha forse acuito gli animi. Parole grosse e urla hanno caratterizzato la lite, culminando nell'attacco violento del figlio nei confronti del padre.

Fortunatamente, nonostante le ferite, l'uomo non è in pericolo di vita e le lesioni riportate non sono gravi. I carabinieri della Compagnia di Montesilvano, con l'aiuto dei colleghi della stazione di Città Sant’Angelo, stanno ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e comprendere le motivazioni che l'hanno scatenata all'interno della famiglia.