Tragedia Sfiorata al Mercato Coperto, Masso Caduto Sfiora una Donna

Un evento drammatico ha rischiato di trasformarsi in tragedia ieri mattina, verso le 11:45, quando una pietra è precipitata dal cantiere del mercato coperto, lato Muzi, sfiorando una donna. La pietra ha sfondato la vetrina di una parruccheria proprio mentre una cliente stava per entrare nel locale.

Sonia Migliozzi, titolare del negozio, ha raccontato i momenti di terrore: "Ero dietro la cassa quando ho sentito un boato simile a un terremoto. La cliente, che aveva un appuntamento, stava aprendo la porta e io l’ho tirata fuori d’istinto, pensando a un crollo. Poi ho visto i vetri in frantumi e una pietra grande come un pallone da calcio che aveva spostato un frigorifero. Poco dopo, un operaio del cantiere è intervenuto, ma ha gettato la pietra oltre il cantiere nonostante gli avessimo chiesto di non farlo."

I carabinieri sono arrivati rapidamente sul posto per raccogliere le testimonianze. "Non è la prima volta che cade qualcosa," ha dichiarato Migliozzi. I residenti di via Stazio hanno segnalato in passato la caduta di materiali dal cantiere, che manca di adeguati ponteggi ma è protetto solo da una barriera di due metri e tende plastiche, perforate durante l'incidente di ieri.

La cliente, Alessandra Gasparroni, ancora scossa, ha detto: "Mi sento miracolata. Ero a pochi centimetri dal punto di impatto. Avevo appena lasciato la chiesa dedicata alla Madonna delle Grazie e sono convinta che lei mi abbia protetta. Poteva essere una disgrazia."

Il consigliere comunale di opposizione Carlo Antonetti, che risiede nelle vicinanze, ha espresso preoccupazione per la sicurezza del cantiere: "È regolare in termini di sicurezza pubblica? Chiedo al Comune se è accettabile che un complesso immobiliare così grande nel centro storico sia privo di ponteggi e adeguate protezioni. Dobbiamo aspettare una tragedia?"

L'Amministrazione comunale ha richiesto spiegazioni al responsabile della sicurezza del cantiere e ha convocato una riunione d'urgenza del coordinamento tecnico per oggi.