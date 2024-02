Tragedia a Benevento: Giovane Padre Muore Dopo Intervento Chirurgico per Perdere Peso

Emanuele Giovannini, un uomo di 38 anni residente a Tortoreto e padre di tre bambini, ha perso la vita in ospedale durante un secondo intervento chirurgico finalizzato alla perdita di peso. La drammatica vicenda è avvenuta domenica 18 presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù-Fatebenefratelli di Benevento.

La famiglia del defunto ha sporto denuncia ai Carabinieri di Giulianova, innescando un'inchiesta condotta dalla Procura per chiarire le cause del decesso e eventuali responsabilità mediche. Attualmente, tre medici sono stati indagati nel contesto dell'indagine in corso.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'intervento per la perdita di peso è stato eseguito il 2 febbraio e inizialmente sembrava procedere senza complicazioni. Tuttavia, con il passare del tempo si sono verificate delle complicazioni che hanno reso necessario un secondo intervento chirurgico. Purtroppo, durante questa procedura aggiuntiva, avvenuta sedici giorni dopo il primo intervento, il 38enne ha perso la vita.

La famiglia del defunto si è affidata allo Studio 3A per assistenza legale in questa difficile vicenda. La Procura sta procedendo con le indagini e l'autopsia per far luce sulle circostanze che hanno portato alla tragica morte di Emanuele Giovannini.