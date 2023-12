Tragedia a Gissi: Anziana Sarta Uccisa in Casa, Fermato 59enne per Omicidio e Rapina

Carolina D'Addario, un'icona locale di 84 anni, storica sarta del paese, è stata vittima di un brutale omicidio e rapina nella sua casa di Gissi alla vigilia di Natale. La scoperta macabra del suo corpo senza vita ha scosso la comunità e ha dato inizio a una caccia all'assassino che ha portato a un'inaspettata svolta nelle indagini.

Il presunto colpevole è Flavio Giovanni Meo, 59 anni, originario di Palmoli e residente a Gissi. Incastrato dalle videocamere, Meo è stato fermato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Chieti e della compagnia di Vasto. L'uomo è accusato di omicidio volontario, rapina e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

La triste vicenda ha avuto inizio il pomeriggio del 23 dicembre, quando un parente ha trovato Carolina D'Addario esanime sul pavimento della cucina della sua abitazione in corso Remo Gaspari. Gli operatori del 118 sono intervenuti nel tentativo di rianimarla, ma ogni sforzo è stato vano, e il medico intervenuto inizialmente non ha notato segni di morte violenta.

Solo più tardi, mentre gli operatori dell'agenzia di onoranze funebri stavano preparando la salma per il funerale, è emersa una ferita sospetta su un fianco, che ha insospettito gli stessi operatori. Questa scoperta ha portato alla segnalazione immediata ai familiari della defunta, i quali hanno contattato il medico del 118. Quest'ultimo, tornato presso il Presidio territoriale di assistenza di Gissi, ha prontamente allertato le forze dell'ordine, dando avvio alle indagini.

La testimonianza dei familiari ha indicato la mancanza di alcuni gioielli appartenenti all'anziana, ulteriore elemento che ha orientato le indagini verso un possibile movente di rapina. La comunità di Gissi è ora scossa e in lutto per la perdita di Carolina D'Addario, mentre la giustizia cerca di far luce su questa tragica vicenda.