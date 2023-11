Tragedia a Lanciano: Pedone Travolto e Ucciso in Incidente Serale

Un drammatico incidente si è verificato nella serata di ieri a Lanciano, costando la vita a Ermanno Morgione, 60 anni, investito da un'auto mentre attraversava a piedi la Variante 84 frentana, in prossimità della caserma dei vigili del fuoco. Il conducente dell'automobile coinvolta nello sfortunato incidente ha prontamente fermato la sua marcia. Nonostante l'intervento immediato dei soccorritori del servizio di emergenza 118, purtroppo non è stato possibile salvare la vita del 60enne.

La tragedia ha innescato una polemica in città riguardo all'illuminazione pubblica. Il tratto stradale dove si è verificato l'incidente è noto per una carenza di illuminazione, mettendo in evidenza la necessità di migliorare la visibilità per prevenire incidenti simili in futuro. In precedenza, erano state sollevate critiche in merito alla scarsa presenza di pali per l'illuminazione nelle zone circostanti, sottolineando l'importanza di affrontare adeguatamente questa questione per garantire la sicurezza stradale.