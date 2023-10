Tragedia a Mestre: Bus di Turisti Stranieri Cade dal Cavalcavia, 21 Morti e 15 Feriti

Una terribile tragedia si è abbattuta sulla città di Mestre, Venezia, quando un autobus pieno di turisti stranieri è precipitato da un cavalcavia, lasciando un bilancio devastante di 21 morti e 15 feriti. Tra le vittime ci sono anche due bambini. L'incidente ha scosso profondamente la comunità locale e ha generato una serie di domande sulle cause dietro questa sciagura.

Il tragico incidente è avvenuto quando il pullman, trasportante un gruppo di turisti provenienti da Ucraina, Francia, Croazia e Germania, stava rientrando a Marghera dopo una visita a Venezia. Il veicolo ha toccato i fili dell'elettricità prima di precipitare da un'altezza di circa 30 metri. Inizialmente, si è ipotizzato un possibile malore dell'autista, un italiano di 40 anni, anch'egli tra le vittime, poiché non sono state rilevate tracce di frenata.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha dichiarato: "Un'immane tragedia, disposto il lutto cittadino", mentre la procura di Venezia ha immediatamente aperto un'inchiesta per indagare sulle circostanze dell'incidente.

Nelle ore successive, i vigili del fuoco hanno lavorato instancabilmente per rimuovere i resti dell'autobus dal sito dell'incidente. Le operazioni di sollevamento e recupero sono state complesse a causa del fatto che il pullman era elettrico e le batterie hanno preso fuoco a seguito dell'impatto. Il pullman è stato successivamente trasportato in un deposito.

Colleghi dell'autista, visibilmente sotto shock, hanno descritto Alberto Rizzotto, l'autista del pullman, come un autista esperto con sette anni di esperienza. Era alla guida del veicolo da soli 90 minuti prima dell'incidente, escludendo così l'ipotesi di un colpo di sonno.

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha annunciato che in segno di lutto pubblico, le bandiere verranno esposte a mezz'asta in tutte le sedi regionali del Veneto e ha invitato i Comuni e gli enti locali a fare lo stesso in onore delle vittime e in segno di solidarietà ai feriti.

Il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, ha confermato il bilancio dell'incidente con "21 morti e 15 feriti". Tra i deceduti ci sono cittadini ucraini, italiani, tedeschi e una donna di nazionalità sconosciuta. Tra i feriti, ci sono anche spagnoli e austriaci.

Il cuore di molti si stringe ancora di più alla luce del fatto che l'ultima comunicazione social dell'autista, pubblicata poco prima dell'incidente, era una semplice frase: "Shuttle to Venice" (Navetta per Venezia). I suoi amici hanno cercato di contattarlo invano dopo l'incidente.

Questa tragedia ha suscitato un profondo cordoglio e commozione in tutta la regione, e le indagini sono in corso per scoprire le cause esatte di questa terribile sciagura. La comunità si unisce nel dolore per le vittime e nell'augurare una pronta guarigione ai feriti.