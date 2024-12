Tragedia a Pescara: Addio a Sofia, Investita Sulle Strisce Pedonali

La giovane Sofia, 15 anni, non ce l’ha fatta. La famiglia compie un gesto d’amore decidendo per la donazione degli organi.

Una tragedia ha scosso la comunità di Pescara. Dopo una settimana di lotta per la vita, la giovane Sofia Di Dalmazi, appena 15 anni, è deceduta in seguito a un grave incidente avvenuto sulle strisce pedonali in via Falcone e Borsellino. Nonostante il disperato intervento dei medici e un’operazione neurochirurgica d’urgenza, le conseguenze dell’impatto con un SUV nero modello T-Roc sono risultate troppo gravi. Questa mattina i medici hanno avviato le sei ore di osservazione, confermando la morte cerebrale.

Di fronte a un dolore immenso, la famiglia di Sofia ha compiuto un gesto di straordinaria generosità, acconsentendo alla donazione degli organi. La direzione della ASL di Pescara e la dottoressa Rosamaria Zocaro, responsabile del reparto di Rianimazione dell’ospedale Santo Spirito, hanno espresso profondo cordoglio, definendo la scelta dei genitori “un atto d’amore che offrirà speranza e nuova vita ad altre persone.”

Il padre di Sofia, visibilmente sotto choc, era presente al momento della tragedia, attendendo la figlia a pochi metri dal luogo dell’incidente, avvenuto lo scorso 3 dicembre. La ragazza, studentessa del liceo scientifico Maior, stava tornando a casa quando è stata travolta. L’intera scuola, compresa la preside, ha voluto dimostrare vicinanza alla famiglia, decidendo di annullare la festa di Natale in segno di rispetto.

Dopo l’incidente, Sofia era stata immediatamente trasportata all’ospedale di Pescara, dove è stata sottoposta a un complesso intervento chirurgico. Nonostante i tentativi dei medici e le preghiere di tutta la città, la giovane non è riuscita a superare le gravi lesioni riportate.

La sua morte lascia un vuoto immenso nella comunità. In molti, tra compagni di scuola, amici e semplici cittadini, si stringono attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore, ricordando Sofia come una ragazza piena di vita e speranze. La tragedia rappresenta un duro monito sulla sicurezza stradale, soprattutto in prossimità degli attraversamenti pedonali, dove la vita di una giovane è stata spezzata troppo presto.