Tragedia a Pescara: Omicidio al Culmine di una Lite, Fermato il Presunto Assassino

Una violenta lite condominiale ha portato alla tragica morte di un uomo di 44 anni originario del Bangladesh, Absal Houssain, colpito mortalmente da diverse coltellate ieri a Pescara, di fronte alla sua abitazione in via Gran Sasso. Il presunto responsabile di questo omicidio, un uomo di 63 anni originario del Marocco e vicino di casa della vittima, è stato fermato in serata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini condotte dagli investigatori, l'omicidio è avvenuto durante un acceso diverbio tra i due vicini per questioni legate alla convivenza nel condominio. Durante la lite, il sospettato avrebbe utilizzato un'arma da taglio per colpire il 44enne, il quale, a causa delle ferite riportate, ha perso la vita poco dopo l'alterco. Il delitto si è consumato intorno alle 10:30, e almeno tre coltellate sono state inferte, tutte concentrate nell'addome e nel torace, con una di esse, secondo i primi accertamenti medico-legali, diretta al cuore.

Immediatamente dopo l'aggressione, i Carabinieri hanno avviato un'inchiesta, ascoltando testimoni e portando alcune persone in caserma per chiarire le circostanze dell'accaduto. In serata è giunto il fermo del presunto assassino, il marocchino di 63 anni domiciliato in città, ora sottoposto a polizia giudiziaria per rispondere delle gravi accuse che lo vedono coinvolto nell'omicidio di Absal Houssain.