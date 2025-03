Tragedia a Torino: autobus precipita nel Po, muore l'autista abruzzese Nicola Di Carlo

Un autobus turistico è precipitato nel fiume Po a Torino, causando la morte del conducente, Nicola Di Carlo, 64 anni, originario dell'Abruzzo e residente a Guglionesi, in provincia di Campobasso. Di Carlo era il fondatore della Di Carlo Tours, un'azienda di trasporti specializzata in viaggi turistici e scolastici.

L'incidente è avvenuto durante una manovra di retromarcia in piazza Vittorio Veneto. Il veicolo ha sfondato il parapetto lungo corso Cairoli, precipitando nel fiume. Fortunatamente, al momento dell'accaduto, nessun passeggero era a bordo, evitando una tragedia ancora maggiore. ​

Di Carlo stava per recuperare una classe di studenti in visita al Museo Egizio di Torino. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l'autobus muoversi in modo irregolare prima di sfondare il parapetto. Le autorità stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per determinare le cause dell'incidente.

La comunità di Guglionesi è profondamente colpita dalla perdita di Di Carlo, ricordato come un professionista esperto con oltre trent'anni di esperienza nel settore dei trasporti. La sua azienda, la Di Carlo Tours, operava in Molise e Lombardia, organizzando gite scolastiche e visite turistiche.

Le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità locale si stringe attorno alla famiglia Di Carlo in questo momento di dolore.