Tragedia all'Air Show di Preturo: Investito da Autobotte, 41enne copilota del 118 - IN AGGIORNAMENTO

Durante la prima giornata dell'Air Show all'aeroporto dei Parchi dell'Aquila, una persona è stata tragicamente investita da una cisterna in fase di manovra mentre si trovava nell'area della pista. Al momento, non sono ancora note le generalità della vittima, ma l'incidente ha causato lo shock tra i presenti.

La manifestazione di oggi è stata sospesa, nonostante fosse previsto il sorvolo di prova delle Frecce Tricolori per le 12. Gli organizzatori hanno preso questa decisione in seguito all'accaduto, mentre sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente l'elisoccorso del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato travolto mentre si trovava probabilmente in un angolo cieco dove la visibilità dagli specchietti è minima. Le operazioni di routine per il rifornimento dei velivoli stavano procedendo quando si è verificato l'incidente.

Nel terribile incidente avvenuto all'aeroporto di Preturo, la vittima è stata identificata come Paolo Dal Pozzo, il co-pilota dell'elisoccorso del 118 dell'Aquila, di 41 anni. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e il servizio di emergenza della zona.

Il responsabile del servizio 118 della Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, Gino Bianchi, ha espresso il suo profondo rammarico e cordoglio per la tragedia, offrendo solidarietà alla società Avincis, responsabile del servizio elisoccorso in Abruzzo, e condoglianze alla famiglia del co-pilota deceduto in modo così tragico.

Per oggi, la manifestazione è sospesa, mentre per domani, la giornata finale dell'Air Show, gli organizzatori devono ancora prendere una decisione su come procedere, considerando l'accaduto e il prosieguo dell'evento.