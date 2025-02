Tragedia familiare: giovane uccide la madre e incendia la casa

A Montepiano, frazione di Vernio, un 22enne con problemi psicologici ha accoltellato la madre settantenne e appiccato il fuoco all'abitazione.

Nella tranquilla località di Montepiano, nel comune di Vernio (provincia di Prato), si è consumato un dramma familiare all'alba di oggi. Un giovane di 22 anni, affetto da sordità e con precedenti problemi psicologici, ha accoltellato a morte la madre settantenne e successivamente ha dato fuoco alla loro abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando i vicini hanno notato un denso fumo provenire dalla casa. Sul posto sono intervenuti prontamente i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme in breve tempo. All'interno dell'abitazione, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna. Il giovane è stato immediatamente fermato dalle autorità e si trova attualmente sotto custodia. Secondo le prime informazioni, era seguito da anni dai servizi sociali del Comune di Vernio a causa dei suoi disturbi mentali. Il padre del ragazzo, che da tempo non viveva più con la famiglia, è accorso sul luogo del delitto dopo essere stato avvisato dai residenti locali. Anche la sindaca di Vernio, Maria Lucarini, è giunta sul posto per seguire da vicino gli sviluppi della situazione. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni che hanno portato a questo gesto estremo.

Questo tragico evento si inserisce in un contesto più ampio di episodi di violenza domestica che hanno scosso recentemente diverse comunità. Ad esempio, in Benalmádena, Spagna, un uomo è stato arrestato per aver presumibilmente assassinato la sua ex compagna e incendiato la loro abitazione, un crimine avvenuto davanti ai figli della coppia. In un altro caso a Villaverde del Río, Siviglia, una madre e sua figlia hanno perso la vita in un incendio domestico, le cui cause sono ancora sotto investigazione. Questi incidenti evidenziano l'importanza di un supporto efficace per le famiglie e di interventi tempestivi da parte delle autorità per prevenire simili tragedie.

La comunità di Montepiano è profondamente scossa da quanto accaduto. I residenti descrivono la famiglia come ben conosciuta nella zona, e molti si interrogano su come una tale tragedia abbia potuto consumarsi nel loro piccolo centro. Le autorità locali hanno espresso cordoglio e stanno offrendo supporto psicologico a chiunque ne senta il bisogno. Nel frattempo, le forze dell'ordine continuano a lavorare per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e comprendere le ragioni che hanno portato a questo gesto estremo.