Tragedia improvvisa: calciatore muore a 32 anni mentre lavora in ospedale

Una tragedia senza preavviso ha colpito la comunità di Guardiagrele e il mondo del futsal. Francesco Primavera, un giovane di 32 anni, è venuto a mancare mentre lavorava come tecnico delle attrezzature ospedaliere presso l’ospedale Renzetti di Lanciano. Poco dopo le 15.30 di ieri, mentre si trovava nel suo posto di lavoro, Francesco ha accusato un malore improvviso, probabilmente dovuto a un infarto, che lo ha fatto accasciare davanti ai colleghi.

Immediatamente, i medici si sono adoperati con tutte le risorse disponibili per rianimarlo, tentando per oltre due ore di salvargli la vita. Nonostante l'impegno, verso le 17.30 il cuore di Primavera ha cessato di battere. Il giovane è stato quindi trasferito d'urgenza all’ospedale di Chieti, dove, purtroppo, non ha superato il tragico evento.

Francesco Primavera era anche un calciatore di futsal, militando con la squadra della Minerva, che partecipa al campionato di serie C. In segno di rispetto e lutto, il presidente della Minerva, Graziano D’Intino, e il collega Pietro Dosa hanno richiesto il rinvio della partita di oggi al PalaCus, una richiesta prontamente accolta dalle autorità competenti. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva, sia in ospedale che tra i compagni di squadra.