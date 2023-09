Tragedia in Bicicletta sulla Via Verde: Muore 72enne in Vacanza

Una passeggiata in bicicletta lungo la pittoresca pista ciclabile affacciata sulla Costa dei Trabocchi si è trasformata in una tragedia per un 72enne di origini sudafricane, in vacanza con alcuni familiari. La vittima, intorno alle 16:00 di ieri, stava godendosi una tranquilla pedalata lungo la pista ciclabile, ammirando le spettacolari vedute sull'Adriatico, quando ha improvvisamente accusato un malore e ha perso il controllo della sua bicicletta, cadendo pesantemente a terra.

Nonostante i soccorsi siano stati prontamente allertati, incluso l'intervento di un elicottero del servizio di emergenza sanitaria 118, purtroppo non è stato possibile salvare il turista. La sua morte è stata dichiarata sul posto, scuotendo profondamente la comunità locale, che aveva già subito la notizia delle vittime dello scoppio in una fabbrica di Casalbordino, presso la Esplodenti Sabino, lo stesso giorno. Questo tragico evento ha gettato un'ombra di tristezza su ciò che doveva essere una vacanza spensierata per lo sfortunato villeggiante.

Le autorità locali hanno immediatamente preso in carico la situazione. I carabinieri della caserma di Fossacesia, guidati dal luogotenente Michele Cefaratti, sono giunti sul luogo in cui l'uomo è deceduto per condurre le indagini e svolgere i necessari rilievi di legge. La salma del turista è stata successivamente trasportata nell'obitorio del cimitero di Fossacesia, dove saranno eseguiti gli accertamenti di routine.

Non essendo state riscontrate responsabilità da parte di terzi nella tragica morte, la salma è stata restituita ai suoi affranti parenti.