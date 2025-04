Tragedia: muore Claudia Allegrino, figlia del presidente Ascom

La comunità piange la scomparsa di Claudia Allegrino, 40 anni, deceduta dopo una malattia improvvisa; era rientrata dall'Australia a dicembre.​

La città di Lanciano è in lutto per la prematura scomparsa di Claudia Allegrino, figlia di Angelo Allegrino, presidente dell'Ascom Abruzzo. La donna, di 40 anni, è deceduta all'ospedale di Casoli dopo aver combattuto per alcuni mesi contro una malattia improvvisa. Claudia risiedeva da tempo in Australia, dove gestiva un negozio di abbigliamento, ed era tornata in Italia lo scorso dicembre.​

La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione tra amici, parenti e conoscenti. Oltre al padre Angelo, lascia la madre Luciana, la sorella gemella Roberta, i fratelli Claudio e Luciano. L'Ascom di Lanciano ha espresso cordoglio alla famiglia, sottolineando la vicinanza al presidente regionale in questo momento di dolore.​

I funerali si terranno giovedì 17 aprile alle ore 16 nella Cattedrale della Madonna del Ponte a Lanciano, con partenza del corteo funebre dall'ospedale di Casoli.