Tragedia nel carcere di Teramo: detenuta muore improvvisamente, avviata indagine

Una detenuta di 55 anni è deceduta nel carcere di Castrogno a Teramo, presumibilmente a causa di un malore improvviso. Le autorità hanno avviato un'inchiesta per chiarire le circostanze del decesso.

Una detenuta di 55 anni, originaria della provincia di Pescara, è stata trovata priva di vita nella sua cella all'interno della casa circondariale di Castrogno. Il decesso, avvenuto nella mattinata del 1° maggio, sarebbe stato causato da un malore improvviso, ma le autorità competenti hanno disposto un'autopsia per accertare le cause esatte.

Secondo le prime informazioni, la donna era detenuta da alcuni mesi e non aveva manifestato problemi di salute evidenti. Il personale di polizia penitenziaria ha scoperto il corpo durante il consueto giro di controllo mattutino. Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari del 118, non è stato possibile rianimarla.

La Procura della Repubblica di Teramo ha aperto un fascicolo per fare luce sull'accaduto. L'autopsia, affidata al medico legale incaricato, dovrà stabilire se il decesso sia avvenuto per cause naturali o se vi siano altre concause.

Il carcere di Castrogno è stato oggetto di attenzione negli ultimi anni a causa di episodi simili. Nel 2020, un detenuto di 56 anni è stato trovato morto nella sua cella, presumibilmente per un infarto . In un altro caso, un giovane di 20 anni si è tolto la vita all'interno della struttura.

Le organizzazioni sindacali e le associazioni per i diritti dei detenuti hanno più volte denunciato le condizioni critiche del carcere, evidenziando problemi di sovraffollamento e carenza di personale. Tali fattori potrebbero influire negativamente sulla salute fisica e mentale dei detenuti.

In attesa dei risultati dell'autopsia e delle indagini in corso, la direzione del carcere ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della detenuta.