Tragedia nel cuore di Roma: Bimbo americano di 10 anni precipita dal terzo piano di un b&b

Una drammatica vicenda ha scosso il centro di Roma nella notte, quando un bambino americano di soli 10 anni è precipitato dal terzo piano di un bed & breakfast in via dei Banchi Nuovi.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, trovando il giovane riverso a terra accanto ai genitori ancora in pigiama. Immediatamente è scattato il trasporto in codice rosso al Bambino Gesù, dove il piccolo è attualmente ricoverato in condizioni gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di piazza Farnese, i quali stanno ora indagando sulla dinamica dell'accaduto. Al momento, si ipotizza che si tratti di un tragico incidente, con il letto del bambino posizionato accanto a una finestra rimasta aperta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori. La famiglia, proveniente dagli Stati Uniti, si trovava in vacanza nella capitale italiana.