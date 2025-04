Tragedia nel panificio: 34enne muore improvvisamente durante il turno di lavoro

Una giovane fornaia di Castellalto, Marica Tulini, è stata trovata senza vita all'interno del forno dove lavorava; si sospetta un malore improvviso.

Una tragedia ha colpito la comunità di Castellalto, in provincia di Teramo, dove una giovane fornaia di 34 anni, Marica Tulini, è stata trovata senza vita all'interno del forno "Antichi Granai" situato in località Case Molino di Villa Zaccheo. La scoperta è avvenuta intorno alle 6 del mattino del 15 aprile 2025, quando un collega, giunto per iniziare il suo turno, ha trovato la donna riversa a terra e priva di sensi. Immediatamente allertati, i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, ma purtroppo hanno potuto solo constatare il decesso della giovane. Le prime ipotesi indicano un arresto cardiocircolatorio come causa del decesso, sebbene le autorità non escludano altre possibilità.​

Marica Tulini, residente a Teramo, era conosciuta per la sua dedizione al lavoro e la sua passione per l'arte bianca. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e clienti abituali del forno, che la ricordano come una persona solare e instancabile.​

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i Carabinieri di Giulianova, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso. Al momento, l'ipotesi più accreditata resta quella di un malore improvviso, ma saranno gli accertamenti medico-legali a fornire risposte definitive.

La comunità locale si stringe attorno alla famiglia di Marica, esprimendo profondo dolore per la perdita di una giovane vita spezzata troppo presto. In segno di lutto, il forno "Antichi Granai" ha sospeso le attività, mentre numerosi messaggi di cordoglio sono stati condivisi sui social media da parte di chi conosceva e apprezzava la giovane fornaia.