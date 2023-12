Tragedia nell'ambulanza: Anziana muore dopo la caduta, aperta un'inchiesta per omicidio colposo

Una drammatica vicenda si è consumata a Sulmona, dove una donna di 93 anni, Alba Michelina Orsini, è deceduta dopo essere caduta dalla lettiga di un'ambulanza mentre veniva presa in carico da operatori volontari del 118. La Procura della Repubblica ha avviato un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, e ha disposto il trasferimento della salma nell'obitorio dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila a causa dell'inagibilità della sala autoptica sulmonese.

La tragedia ha avuto inizio quando la anziana, che si era sentita male in casa, aveva chiesto aiuto al 118 per uno stato di disidratazione. Gli operatori volontari l'avevano presa in carico e, durante il tragitto verso l'ospedale, la donna è caduta dalla barella, per cause ancora da chiarire.

Dopo essere stata portata in pronto soccorso con una escoriazione frontale, la paziente è stata sottoposta a una Tac e tenuta sotto osservazione a causa delle sue patologie pregresse. Tuttavia, il suo cuore si è fermato qualche ora dopo il ricovero. Di fronte a questa tragedia, la Procura ha deciso di avviare un'indagine per stabilire se esista un nesso di causalità tra l'incidente avvenuto in ambulanza e la morte dell'anziana. La polizia è stata incaricata di condurre le indagini, e la Procura ha bloccato i funerali già fissati dalla famiglia in attesa di ulteriori accertamenti.