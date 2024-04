Tragedia nella Galleria Pianacci: Due Giovani Persi in un Incidente Mortale

La notte scorsa, intorno alle 2.45, si è verificato un drammatico incidente all'interno della galleria Pianacci della SS 714, nel territorio comunale di Montesilvano, che ha causato la perdita di due giovani vite.

Le vittime sono un giovane di 23 anni residente a Penne e una donna di 33 anni. Le circostanze esatte che hanno portato alla perdita del controllo del veicolo, culminata nell'impatto contro un muro in cemento, non sono ancora state chiaramente stabilite.

Secondo una prima ricostruzione, l'auto avrebbe improvvisamente sbandato prima di schiantarsi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118. Purtroppo, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso dei due giovani, i cui corpi si trovavano intrappolati tra le lamiere accartocciate dell'auto.

Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto stradale coinvolto nell'incidente è rimasto chiuso al traffico. Gli agenti della Polstrada di Pescara stanno attualmente indagando sulle cause dell'accaduto, mentre la comunità locale è scossa e addolorata per questa tragedia.