Tragedia sfiorata a Elice: operaio precipita da cestello elevatore

Un lavoratore di 50 anni cade da quattro metri durante un intervento tecnico; trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Pescara.

Nella mattinata del 21 maggio, un grave incidente sul lavoro si è verificato a Elice, nel Pescarese, coinvolgendo un operaio di 50 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava operando su un cestello elevatore quando, per cause ancora da accertare, è precipitato da un'altezza di circa quattro metri.

I soccorsi sono stati immediati: il personale del 118 è intervenuto con un'ambulanza medicalizzata e, vista la gravità delle ferite riportate, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'operaio è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale civile di Pescara, dove è stato ricoverato con un trauma cranio-facciale e una frattura all'arto superiore.

Le autorità competenti hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'accaduto. Particolare attenzione è rivolta alla verifica delle misure di sicurezza adottate sul luogo di lavoro e al corretto funzionamento del cestello elevatore. Non si esclude la possibilità di un malfunzionamento meccanico o di una negligenza nelle procedure operative.

Questo episodio riaccende l'attenzione sulla necessità di garantire standard di sicurezza elevati nei luoghi di lavoro, soprattutto in settori ad alto rischio come quello edile e manutentivo. Le organizzazioni sindacali locali hanno espresso preoccupazione per l'accaduto, sottolineando l'importanza di una formazione adeguata e di controlli rigorosi per prevenire simili incidenti.