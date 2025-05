Tragedia sui binari: 14enne muore travolta da treno mentre ascoltava musica

Una giovane di 14 anni perde la vita a Cesano Maderno attraversando i binari con le cuffie, ignorando le sbarre abbassate e il treno in arrivo.

Una tragedia ha colpito la comunità di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza, nella serata di mercoledì 14 maggio. Intorno alle ore 19, una ragazza di 14 anni è stata investita mortalmente da un treno regionale mentre attraversava i binari all'altezza del passaggio a livello di corso Libertà, nei pressi della vecchia stazione ferroviaria .

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane indossava le cuffie e, probabilmente, non si è accorta dell'arrivo del convoglio proveniente da Palazzolo Milanese e diretto a Milano. Le sbarre del passaggio a livello erano abbassate al momento dell'attraversamento, ma la ragazza si sarebbe chinata per passare sotto, ignorando il pericolo imminente .

I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia ferroviaria, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto .

Le autorità escludono l'ipotesi di un gesto volontario. La ragazza era uscita per fare alcuni acquisti e non era diretta alla stazione per prendere un treno .

Il passaggio a livello di corso Libertà è noto per la sua pericolosità. Dal 2017, in quel tratto, si sono verificati altri incidenti mortali, con un totale di cinque vittime. I residenti e i pendolari lamentano da anni la lentezza con cui si abbassano le sbarre e l'assenza di alternative sicure per l'attraversamento .

In risposta a queste preoccupazioni, il Comune ha in programma la costruzione di un sovrappasso ferroviario per eliminare il passaggio a livello e migliorare la sicurezza dei pedoni .