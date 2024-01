Tragedia sul Sirente: Morto Escursionista 45enne in una Valanga Mortale

Un'escursione tra le montagne del Sirente si è trasformata in tragedia per Luca Nunzi, 45enne di L'Aquila, che ha perso la vita in seguito a una fatale scivolata seguita da un'implacabile valanga. L'incidente è avvenuto sul versante nord del monte Sirente, nelle vicinanze del canale Maiori.

Luca Nunzi si trovava in compagnia di altri quattro escursionisti, tutti residenti ad L'Aquila, mentre affrontavano a piedi, senza sci, un'escursione sulla cima più alta di un piccolo gruppo montuoso dell'Appennino abruzzese, incluso nella catena del Sirente-Velino, terzo massiccio per altezza dell'Appennino continentale dopo Gran Sasso e Maiella.

La dinamica della tragedia sembra essere stata innescata da una scivolata di diversi metri di Nunzi a ridosso del canale Maiori. Successivamente, è stato travolto da una slavina, molto probabilmente causata dalla sua stessa caduta. I compagni di escursione hanno immediatamente allertato i soccorsi, chiamando la centrale operativa 118 poco dopo le 16.

L'elisoccorso è stato inviato sul posto, affiancato dal personale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Con l'ausilio di un verricello, un tecnico è sceso sul luogo dell'incidente, individuando l'escursionista travolto e constatandone le critiche condizioni. Nonostante i tentativi di soccorso, il medico giunto con l'elicottero ha dovuto constatare il decesso per asfissia.

La salma è stata poi recuperata dal Soccorso Alpino e riportata a valle. L'incidente ha avuto luogo nei pressi della Valle Lupara, nella zona di Secinaro, nei dintorni di L'Aquila. La comunità locale è addolorata per la perdita di Luca Nunzi, vittima di una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata alla passione per la montagna.