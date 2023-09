Tragedia sul Traliccio: Due Indagati per la Morte dell'Operaio Folgorato

La città di Campli si prepara a piangere la perdita di Gianluigi Ragni, il giovane operaio di 26 anni tragicamente folgorato mentre svolgeva i suoi compiti su un traliccio di media tensione. Domani, venerdì 29, il Duomo di Campli ospiterà i funerali dell'operaio, mentre il Comune ha decretato il lutto cittadino in segno di rispetto per la tragedia che ha colpito la comunità.

L'indagine della Procura di Teramo è in corso, e sebbene molte domande rimangano ancora senza risposta, una prima certezza emerge dalla documentazione sequestrata: l'ordine di lavoro per il distacco dell'energia indica che, al momento dell'incidente, la corrente elettrica sul traliccio era stata disattivata.

La tragedia ha ora due volti: il collega di Ragni, presente sul luogo dell'incidente e il primo a soccorrere la vittima, si trova sotto inchiesta, difeso dagli avvocati Nicola Rago ed Emiliano Mario Laraia. Il secondo indagato è un tecnico di E-distribuzione, il responsabile della linea interessata dall'intervento, assistito dagli avvocati Gabriele Forcini ed Enrico Mazzarelli. Entrambi gli indagati provengono da Teramo, e la loro iscrizione nel registro degli indagati è un passo necessario in vista di un'indagine accurata, compresa l'autopsia. Gli interessi della famiglia della vittima sono rappresentati dall'avvocato Pietro Referza.

Ragni e il suo collega erano dipendenti di un'impresa di Campli che aveva in appalto i lavori di manutenzione sul traliccio da parte di E-distribuzione. L'obiettivo principale delle indagini è chiarire il motivo per cui, nonostante fosse in corso un intervento programmato di manutenzione, ci fosse ancora una corrente attiva sul traliccio, mettendo in pericolo la vita degli operai. La comunità attende con ansia ulteriori sviluppi nell'inchiesta per gettare luce su questa tragedia che ha scosso la città di Campli.