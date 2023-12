Tragedia sulla Picente: raddoppiano le vittime dell'incidente stradale, arrestato il conducente

Una festa di laurea che si è trasformata in una tragedia irreparabile: il bilancio dell'incidente avvenuto sabato sera sulla statale 260 "Picente" ha raggiunto un nuovo e doloroso capitolo. Albino De Vecchis e la moglie Filomena Croce, entrambi ottantunenni, non ce l'hanno fatta. La speranza si è spenta ieri sera con la morte di Filomena, avvenuta 24 ore dopo il decesso del marito Albino. La coppia, reduce dalla celebrazione dei 60 anni di matrimonio appena un mese e mezzo fa, stava tornando a casa dopo la festa di laurea di una nipote all'Aquila.

L'incidente, avvenuto alle 20.15, ha coinvolto la "storica" Ypsilon 10 della coppia e una Panda rossa guidata da un giovane di 28 anni di origini romene. Mentre i coniugi De Vecchis erano a pochi metri dalla loro abitazione, la Panda avrebbe invaso la corsia opposta durante una semicurva vicino al cimitero della frazione Marana di Montereale, provocando uno schianto frontale nel buio della serata.

I soccorritori hanno immediatamente operato per estrarre Albino De Vecchis, ex dipendente dell'Enel in pensione, ma i traumi riportati si sono rivelati fatali. Nel frattempo, la moglie Filomena è stata estratta viva ma gravemente ferita e trasportata d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico nella disperata speranza di salvarla. Purtroppo, non è riuscita a superare le conseguenze dell'incidente.

Il conducente della Panda rossa, sottoposto al test alcolemico, è risultato positivo. Il giovane di 28 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale, un'accusa che è stata successivamente aggravata a duplice omicidio dopo la morte di Filomena. I carabinieri stanno indagando sull'incidente mortale, mentre il procuratore Marco Maria Cellini ha avviato un fascicolo di inchiesta per fare luce su questa tragica vicenda.