Tragedia sulla Strada per Passo San Leonardo: Infermiere Perde la Vita in un Incidente

Ieri pomeriggio si è consumata una tragedia sulla strada regionale 487 che porta a Passo San Leonardo. Arturo Ariodante, un infermiere di 55 anni di Lanciano, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto e schiantandosi contro un guardrail mentre era in viaggio verso Pacentro con alcuni amici motociclisti.

Nonostante i soccorsi tempestivi degli operatori del 118, per Ariodante non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sulmona per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti, sembrerebbe che l'incidente sia stato causato da una perdita di controllo del mezzo senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Arturo Ariodante lascia la moglie, infermiera presso il reparto di Chirurgia di Lanciano, e due figli giovani, oltre a un’anziana madre. La comunità ospedaliera di Lanciano è in lutto per la sua perdita.

Luigi De Fanis, responsabile del reparto di Ortopedia di Lanciano, ha espresso profondo dolore per la morte del collega, definendolo "un’autentica colonna di un settore cruciale per l’Unità Operativa". Ariodante era il primario della sala gessi, noto per la sua dedizione al lavoro e la sua capacità di guidare e formare i giovani professionisti. "Non è retorica dire che era una persona splendida e un grande professionista," ha affermato De Fanis, "un esempio per tutti: sempre disponibile, pronto a fare turni aggiuntivi e a prolungare l’orario di servizio senza mai dire di no. Fino a ieri, quando è venuto a dare una mano in sala operatoria prima di salutarmi dicendo che doveva fare un salto nell’Aquilano."

Ariodante era anche un tutor per gli studenti di Scienze Infermieristiche, apprezzato per il suo modo impeccabile di seguire e supportare i ragazzi durante il loro percorso formativo. La sua perdita rappresenta un colpo durissimo per l'intera azienda sanitaria e per chi ha avuto l'opportunità di lavorare con lui.

La Direzione della Asl si unisce al cordoglio dei colleghi e del personale dell’ospedale di Lanciano, esprimendo alla famiglia sentimenti di profonda partecipazione al dolore per questa improvvisa e tragica perdita, e ricordando l’alto valore dell’uomo e del professionista che Arturo Ariodante è stato.