Tragica Morte di Enzo Saccoccia: Indagini in Corso dopo il Rilascio dall'Ospedale

La Procura di Sulmona ha aperto un'inchiesta sulla morte di Enzo Saccoccia, 55 anni, avvenuta mercoledì nella sua abitazione di via XXV Aprile, poche ore dopo essere stato dimesso dall'ospedale locale. L'ipotesi principale è l'overdose, ma la polizia ha acquisito le cartelle cliniche per verificare eventuali responsabilità mediche.

Saccoccia, dimesso dall'ospedale di Sulmona alle 13, è deceduto alle 20. La Procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo per accertare se il trattamento ricevuto in ospedale e la decisione di dimetterlo siano state appropriate. L'autopsia sarà cruciale per determinare le cause esatte del decesso e se vi siano state concause.

I familiari hanno riferito alla polizia che Saccoccia, che lottava da tempo con problemi di tossicodipendenza, aveva assunto una dose eccessiva di metadone nei giorni precedenti. Le indagini proseguono per fare chiarezza su questa tragica vicenda.