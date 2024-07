Tragica Scoperta: Trovato Senza Vita il Giovane Sebastian

Sebastian Di Toro, 30 anni, è stato ritrovato morto. A nulla sono valsi gli appelli dei familiari e del sindaco.

La comunità di Popoli è sotto shock per la tragica fine delle ricerche di Sebastian Di Toro, scomparso da ieri mattina. Il giovane è stato trovato senza vita, con una pistola accanto alla sua auto, una Alfa Romeo Giulietta nera targata EW262HZ. Sebastian possedeva un regolare porto d'armi.

Fin dalle prime ore della scomparsa, la cittadinanza si era mobilitata in massa, sostenendo con affetto la disperazione dei familiari. Il sindaco di Popoli, Dino Santoro, è stato tra i primi a lanciare un appello pubblico, chiedendo aiuto anche ai media per ritrovare il giovane.

"Da ieri mattina non si hanno notizie di Sebastian Di Toro. È uscito di casa a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta nera. Chiunque avesse informazioni è pregato di contattare immediatamente le autorità competenti. Se qualcuno avvistasse la sua auto, segnali la sua posizione senza avvicinarsi. Chi vuole aiutare, può battere le zone verso Vittorito, Raiano e San Benedetto, soprattutto lungo le strade di campagna. In questo momento drammatico, siamo tutti vicini alla famiglia Di Toro: Marco, Carmela, Giacomo e Federico, sperando ancora in un esito positivo," aveva dichiarato il sindaco Santoro.

La tragica scoperta ha colpito duramente la comunità, che aveva sperato fino all'ultimo in un ritrovamento positivo. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte del giovane, che lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva.