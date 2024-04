Tragico Addio a Gianfranco Magrini: Il Noto Commercialista di Giulianova si Spegne Improvvisamente

Nel cuore della notte tra venerdì e sabato, la comunità di Roseto è stata scossa dalla notizia improvvisa della scomparsa di Gianfranco Magrini, stimato commercialista e membro di una delle famiglie più conosciute nel mondo dei gelatai. All'età di 69 anni, Magrini è stato colto da un malore improvviso, lasciando dietro di sé un vuoto che sarà difficile da colmare.

Gianfranco, insieme alla moglie, gestiva con passione l'omonima gelateria situata in via Quarnaro a Giulianova, un punto di riferimento per gli amanti del gelato nella zona. Con lo studio professionale ubicato in via Thaulero, Magrini era una figura rispettata sia a Roseto che nel Teramano, dove era conosciuto per la sua competenza e la sua dedizione al lavoro.

Fratello di Grazia Magrini, titolare di un'altra rinomata gelateria a Roseto, Gianfranco ha sempre mantenuto un legame stretto con la sua famiglia e con la comunità locale. La sua improvvisa dipartita ha generato un'ondata di messaggi di cordoglio sui social media, testimonianza dell'affetto e della stima che gli erano tributati.

Il dolore per la perdita di Gianfranco Magrini è tangibile nella comunità, mentre la sua famiglia, composta dalla moglie e due figlie, si prepara a salutarlo per l'ultima volta. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria di Voltarrosto, dove parenti, amici e conoscenti potranno rendere omaggio a questo uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nelle vite di chi lo ha conosciuto.

I funerali si terranno lunedì 22 aprile alle ore 10:30 nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Maria Assunta a Roseto, un momento di commiato e di ricordo per un uomo che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha amato e rispettato.