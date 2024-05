Tragico Incidente sulla Fondovalle Sangro: Moto perde Controllo, 51enne Perde la Vita

Ieri pomeriggio lungo la statale 652, conosciuta come fondovalle Sangro nel territorio del Comune di Bomba (Chieti), si è verificato un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di un uomo di 51 anni. Pierdonato Di Fulvio, titolare di una farmacia ad Archi, stava tornando a casa alla guida della sua moto Triumph 600 quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo in prossimità di una curva.

Nonostante indossasse il casco, Di Fulvio è scivolato sull'asfalto e è stato violentemente sbalzato contro il guardrail, mentre la sua moto ha continuato la corsa per circa 50 metri. I conducenti di due auto giunti sul luogo dell'incidente hanno cercato di prestare soccorso e hanno prontamente allertato il 118, ma purtroppo per il 51enne non c'è stato nulla da fare.

I Carabinieri di Castiglione Messer Marino e di Villa Santa Maria, sotto la guida del capitano Alfonso Venturi della Compagnia di Atessa, stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente, ipotizzando che la causa possa essere stata l'alta velocità o un improvviso malore.