Tragico Ritrovamento a Taranto: Neonato Abbandonato in un Cassonetto, Passante Eroe

Un drammatico episodio si è verificato a Taranto, dove un neonato appena nato è stato rinvenuto tra i rifiuti accanto a un cassonetto. La scena è stata scoperta in mattinata da una passante che, mentre passeggiava con i suoi cani, è stata attratta dai flebili vagiti del piccolo. L'atto tempestivo della donna ha salvato la vita del neonato, il quale si trovava in una busta e avvolto in una coperta, affiancato da un tenero peluche.

L'allarme è stato subito lanciato e i soccorsi sono giunti prontamente in azione. Il personale medico del servizio 118 ha provveduto a prendersi cura del neonato, trasportandolo all'ospedale Santissima Annunziata. Secondo quanto affermato dall'Asl, il neonato si trova in condizioni generali ottime e riceverà le cure necessarie.

La scoperta ha destato ulteriori preoccupazioni: il cordone ombelicale rimasto attaccato al neonato era ancora fresco, il che lascia supporre che il parto sia avvenuto solo poche ore prima del ritrovamento. Questa circostanza solleva seri rischi per la madre, come sottolineato dal professor Federico Schettini, responsabile dell'Unità di terapia intensiva neonatale (Utin). L'azienda sanitaria locale ha emesso un appello affinché la madre si faccia avanti per ricevere l'assistenza medica necessaria ed evitare potenziali complicazioni come emorragie.

Le forze dell'ordine sono già intervenute, avviando indagini per accertare le circostanze del tragico abbandono. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona sono state acquisite per fornire un quadro completo dell'evento. L'abbandono del neonato è avvenuto in via Pisanelli, all'incrocio con via Principe Amedeo, un episodio che ha scosso la comunità locale e ha acceso i riflettori sulla necessità di fornire sostegno e assistenza alle madri in difficoltà che sempre più spesso si scontrano con una Legge chiara, ma troppi cavilli (come l'obiezione di coscienza) per metterla in pratica e ci si ritrova sole, disperate e con i minuti contati.