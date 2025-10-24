Tragico impatto sulla SS 5 “Tiburtina-Valeria”: 64enne perde la vita in scooter

Un uomo di 64 anni originario della Puglia muore nello scontro tra il suo scooter e una Citroën C3 nei pressi di Avezzano sulla SS 5, con traffico bloccato.

Nel primo pomeriggio a Cappelle dei Marsi, nei pressi dello svincolo di Strada statale 5 “Tiburtina‑Valeria” (SS 5), un grave incidente ha causato la morte di un uomo di 64 anni, residente in Puglia ma attivo nella zona della Marsica. La vittima viaggiava a bordo del suo scooter quando, secondo una prima ricostruzione, si è scontrata frontalmente o lateralmente con una Citroën C3 in direzione Magliano de’ Marsi.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, il 118 e il personale della ANAS, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico con deviazioni attivate sulla viabilità locale.

Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, l’uomo non ha potuto essere salvato: le condizioni sono risultate sin da subito gravissime. La notizia ha colpito la comunità della Marsica, soprattutto perché la vittima, identificata come Nicola Lorusso secondo fonti locali, era molto conosciuta in zona.

Al momento sono in corso accertamenti per definire con precisione la dinamica dell’impatto: verrà valutata la velocità dei veicoli, l’esatta traiettoria e se ci siano state condizioni di rischio aggiuntive come fondo stradale bagnato o limitata visibilità. L’esatta identificazione della direzione della marcia dei mezzi, delle manovre effettuate e degli eventuali elementi di distrazione sarà affidata agli organi inquirenti.