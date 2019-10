Tragico incidente nel pescarese, morto bimbo di 3 anni ferita la sorellina

Un tragico incidente automobilistico è costato la vita ad un bimbo di appena 3 anni, il piccolo era in macchina la madre, lo zio e la sorellina, quando per cause in corso di accertamento la vettura che percorreva Via della Bonifica a Rosciano, si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti nell'immediato i soccorsi ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare perchè deceduto praticamente sul colpo, Soccorsa invece la sorellina che è stata trasportata in ospedale

Sotto shock la madre, mentre è rimasta illesa l'altra persona che era sull'auto.

Sul posto sono confluiti i mezzi di emergenza con le ambulanze del 118 di Scafa (Pescara), della Misericordia di Alanno (Pescara), elisoccorso del 118 di Pescara, Carabinieri e vigili del fuoco.