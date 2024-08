Un uomo di 56 anni ha perso la vita precipitando mentre si trovava su una parete del monte Pizzo Cefalone, nel massiccio del Gran Sasso. L'incidente è avvenuto in circostanze ancora da chiarire.

Nonostante l'intervento tempestivo dell'elicottero del 118, decollato dall'Aquila, e del Soccorso Alpino (Cnsas), per l'escursionista non c'è stato nulla da fare. Al momento, i dettagli sull'accaduto rimangono sconosciuti, e si attendono ulteriori informazioni sulle cause del tragico evento.