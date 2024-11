Tragico schianto a Pettino: muore una ragazza di 26 anni

Scontro frontale nella notte in via Arischia, vicino al cavalcavia autostradale. Indagini in corso per accertare le responsabilità dell’incidente.

Un incidente mortale ha sconvolto la frazione aquilana di Pettino durante la notte. Una ragazza di 26 anni, residente in zona, ha perso la vita in un violento scontro frontale tra due automobili.

La dinamica dell'incidente

Il sinistro è avvenuto lungo via Arischia, nelle vicinanze del cavalcavia autostradale. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia dell’Aquila, l’impatto è stato causato dal frontale tra una Mercedes GLA e una Volkswagen Fox, quest’ultima guidata dalla vittima. Per la giovane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nello scontro si sono rivelate fatali.

I soccorsi e gli accertamenti

Sul luogo del tragico evento sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco dell’Aquila e il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La vittima è deceduta sul colpo.

La salma è stata trasportata in obitorio ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’esecuzione di un esame autoptico per chiarire ulteriormente le circostanze della morte. Contestualmente, la Procura della Repubblica dell’Aquila ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio stradale.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro, verificando eventuali responsabilità. Non si esclude che possano essere effettuati ulteriori accertamenti tecnici sui veicoli coinvolti e sulla velocità al momento dell’impatto. Inoltre, sarà fondamentale capire se siano stati rispettati i limiti di velocità e le condizioni di sicurezza stradale previste in quel tratto.

La tragica scomparsa della giovane ha lasciato sgomenta la comunità locale. La 26enne era conosciuta e benvoluta, e la notizia del suo improvviso decesso ha suscitato profonda commozione tra amici e conoscenti. La strada interessata dall’incidente è già stata teatro di altri episodi simili in passato, sollevando interrogativi sulla sicurezza della viabilità in quell’area.

Richieste di maggiore sicurezza

L’accaduto ha riacceso il dibattito sulla necessità di interventi strutturali per migliorare le condizioni di sicurezza stradale nella zona. Residenti e automobilisti hanno spesso segnalato problematiche legate alla scarsa visibilità notturna e alla velocità elevata dei veicoli lungo via Arischia.

La vicenda, ora, rimane sotto l’attenzione della magistratura, che si occuperà di accertare eventuali responsabilità e cause del tragico scontro.