Trasferimento Dirigente Reparto Mobile di Firenze: Una Mossa Precedentemente Programmata

Il trasferimento della dirigente del Reparto Mobile di Firenze, Silvia Conti, ha destato l'attenzione in seguito alle recenti tensioni verificatesi durante i cortei studenteschi a Pisa e Firenze. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, questo avvicendamento era già stato pianificato in anticipo e non ha alcuna correlazione con gli scontri avvenuti la scorsa settimana.

Conti prenderà servizio presso la sezione anticrimine di Pescara a partire da domani, per poi andare in pensione fra sei mesi, dopo un periodo di tre anni trascorsi a Firenze. Nonostante le speculazioni su una possibile rimozione o indicazione di un capro espiatorio, si è rivelato che Conti non ha avuto alcun ruolo operativo nella gestione dell'ordine pubblico né a Firenze né a Pisa.

Come dirigente amministrativa del Reparto Mobile, Conti non era coinvolta nelle decisioni operative riguardanti gli interventi sui manifestanti, né era presente sul campo durante gli scontri. Il suo compito principale era quello di fornire squadre alla questura di Pisa per mantenere l'ordine pubblico, mettendo a disposizione il personale necessario.

Nonostante ciò, fonti sindacali segnalano diverse contestazioni nei confronti di Conti da parte dei sindacati di Polizia. La sua tranquillità apparente in merito al trasferimento suggerisce che la decisione fosse già stata presa prima degli eventi recenti e che non vi sia alcuna responsabilità diretta da parte sua per quanto accaduto durante i cortei.