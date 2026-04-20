Travolge un 12enne e scappa tra la folla: arresto lampo in centro

Paura nel cuore dell’Aquila durante un evento affollato: minore ferito gravemente, determinanti le telecamere per individuare il responsabile in meno di un’ora

Un grave episodio di pirateria stradale ha scosso il centro cittadino, dove un ragazzino di 12 anni è stato investito da un’auto il cui conducente si è dato alla fuga subito dopo l’impatto. L’autore, un ventenne, è stato individuato e arrestato dai carabinieri nel giro di meno di un’ora.

L’incidente si è verificato nella serata di ieri in via delle Grazie, in una zona particolarmente frequentata anche per la presenza di un evento nei pressi della Basilica di San Bernardino, dove era in corso un concerto. Dopo aver colpito il minore, l’automobilista avrebbe accelerato allontanandosi rapidamente, mettendo a rischio anche altri pedoni presenti in strada.

Il giovane ferito è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasferito all’ospedale San Salvatore, dove gli accertamenti sanitari hanno evidenziato la presenza di diverse fratture. Le sue condizioni sono state valutate con attenzione dai medici, mentre restano in corso ulteriori verifiche cliniche.

Le indagini sono scattate nell’immediatezza dei fatti, con i militari impegnati nell’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Proprio grazie alle riprese e all’attività investigativa, è stato possibile risalire rapidamente all’identità del presunto responsabile, un 20enne di origine albanese.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe tentato di nascondere la vettura utilizzata per l’investimento tra le auto parcheggiate in un supermercato della periferia cittadina, nel tentativo di eludere i controlli. Il tentativo si è però rivelato vano.

Il ventenne è stato quindi arrestato con le accuse di fuga in presenza di feriti, omissione di soccorso e resistenza a pubblico ufficiale. Gli esami alcolemici e tossicologici effettuati successivamente hanno dato esito negativo. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della dinamica e accertare eventuali ulteriori responsabilità.