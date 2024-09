Tre arresti e 11 denunce: disordini e violenza nell’ospedale di Pescara

Blitz della Polizia per i gravi disordini nel reparto di oncologia a Pescara. I responsabili hanno provocato danni e interruzione del servizio sanitario.

La situazione di caos verificatasi presso il reparto di oncologia dell'ospedale di Pescara ha finalmente avuto una svolta. Le autorità hanno proceduto con tre arresti e undici denunce, portando a quattordici persone coinvolte nei gravi episodi avvenuti nella struttura ospedaliera lo scorso 13 settembre. La decisione di arrestare tre degli indagati, una donna e due uomini, è stata presa in seguito alla revoca dei benefici di cui godevano, causata dalla loro condotta violenta.

I disordini si sono verificati nelle prime ore del mattino, quando i 14 individui hanno fatto irruzione nel reparto, manifestando rabbia e minacciando il personale sanitario dopo il decesso di un loro parente ricoverato. Gli episodi hanno causato danni materiali all'interno del reparto, creando anche un’interruzione significativa dei servizi ospedalieri, con ripercussioni sulla normale attività della struttura.

Le forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente e hanno avviato un’indagine dettagliata per ricostruire l’accaduto. In seguito a questa, la Procura della Repubblica di Pescara ha emesso i provvedimenti di arresto per i tre principali responsabili e ha denunciato gli altri undici coinvolti. Le accuse includono minacce al personale, danneggiamento di proprietà pubblica e interruzione di pubblico servizio.