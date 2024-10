Tre tentano di portare droga e telefoni in carcere, ma vengono sorpresi dalla polizia

Due uomini e una donna scoperti a introdurre sostanze stupefacenti e cellulari in un penitenziario tramite un buco nella recinzione. Arrestati grazie all'intervento tempestivo della polizia penitenziaria.

Una scena che ricorda un film d'azione si è verificata la notte tra giovedì e venerdì nel carcere di Castrogno, a Teramo. Due uomini e una donna sono stati sorpresi mentre tentavano di introdurre droga e telefoni cellulari a un detenuto. I tre sono riusciti a entrare nella struttura sfruttando un buco nella recinzione, lo stesso che era stato aperto circa un anno fa durante l'evasione di un detenuto che aveva utilizzato una corda per fuggire. Muniti di un bastone, con un pacco legato all'estremità, contenente le sostanze illegali e i dispositivi elettronici, i tre complici si stavano preparando a lanciare il carico all'interno del penitenziario.

La polizia penitenziaria, sempre vigile, si è accorta della loro presenza e ha attivato immediatamente i sistemi di sicurezza, riuscendo a bloccare i malintenzionati prima che potessero completare il loro piano. I tre, tutti di nazionalità italiana, sono stati arrestati con l'accusa di spaccio aggravato per aver tentato di introdurre sostanze stupefacenti all'interno di una struttura carceraria, un reato punito severamente secondo il testo unico sulle leggi in materia di droga. Attualmente, la vicenda è sotto l'attenzione della magistratura, e il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore Enrica Medori, che sta procedendo con ulteriori indagini per chiarire i dettagli della dinamica.

Nei prossimi giorni, i tre imputati dovranno comparire di fronte al giudice per le indagini preliminari (GIP), dove sarà decisa la loro sorte. L'episodio ha riportato l'attenzione sulle condizioni di sicurezza all'interno delle strutture penitenziarie, in particolare sul problema della recinzione danneggiata che, nonostante l'incidente dello scorso anno, non è stata riparata.