Treno Pescara-Roma: Guerra sulle Fermate e Convogli Inutilizzati

La situazione relativa al nuovo treno di Natale, progettato per collegare Pescara a Roma in soli tre ore, è scaturita una controversia riguardo alle fermate previste e alla gestione dei nuovi convogli. Inoltre, sono emerse preoccupazioni riguardo alla manutenzione dei treni e alla mancanza di depositi adeguati da parte della Tua (Trasporti Urbani Abruzzesi), l'azienda responsabile del servizio.

Il nodo delle fermate è stato al centro dell'attenzione dopo le proteste a Sulmona, dove si teme che la stazione potrebbe essere esclusa dal servizio. Tuttavia, la Tua ha dichiarato che il servizio è ancora in fase di studio, e le fermate saranno definite in base a un "studio della traccia". Questo studio influenzerà la velocità commerciale del treno e le stazioni servite, tra cui Pescara, Chieti, Sulmona, Avezzano, Tivoli e Roma Tiburtina. La Tua sta lavorando per garantire un trasporto multimodale efficace per gli abruzzesi, ma la polemica persiste.

Il consigliere regionale Antonio Blasioli ha sollevato dubbi sulla manutenzione dei nuovi treni Tua, che giacciono in deposito da quando sono stati presentati. Blasioli ha sottolineato problemi burocratici e la mancata abilitazione del personale all'utilizzo dei nuovi mezzi, in parte dovuta alla carenza di personale durante l'estate. Inoltre, ha evidenziato la riduzione di corse dovuta alla necessità di revisioni dei treni e ha sollevato domande sulla loro manutenzione futura, considerando che potrebbero essere troppo lunghi per i depositi esistenti.

La controversia riguardante le fermate e le preoccupazioni sulla manutenzione dei treni indicano la necessità di una solida pianificazione e gestione per garantire un servizio ferroviario efficiente e affidabile nella regione abruzzese.