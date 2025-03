Trionfo su due fronti: il CPGA Karate domina in Abruzzo e Marche con una pioggia di medaglie!

Domenica 16 Marzo, il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano Karate primeggia contemporaneamente in Abruzzo e nelle Marche

Domenica all’insegna dell’attività agonistica per il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano Karate che ha gestito in contemporanea due appuntamenti agonistici di rilievo.

Ad Alba Adriatica (TE), presso il palazzetto dello sport comunale in Via degli Oleandri, si sono svolte le Fasi Regionali di Qualificazione FIJLKAM per le categorie Cadetti e Seniores, competizione valida per l’accesso alle Finali Nazionali.

Nel dettaglio:

- Mariasole D’Ascenzo si è confermata Campionessa Regionale categoria Cadette specialità kata, vincendo la Medaglia d’Oro;

- Filippo Morelli si è confermato Campione Regionale categoria Cadetti specialità kata vincendo la Medaglia d’Oro.

I piazzamenti di Mariasole D’Ascenzo e di Filippo Morelli hanno permesso al Centro Polisportivo Giovanile Aquilano di vincere il titolo di Società Campionessa Regionale Categoria Cadetti per l’anno 2025.

Nella categoria Seniores buon esordio nelle competizioni FIJLKAM della neo-seniores Sofia Scorrano che si è classificata al 5° posto nella categoria Seniores specialità kata.

Alle Finali Nazionali Cadetti 2025, il CPGA Karate sarà rappresentato da D’Ascenzo Mariasole, Morelli Filippo e Caraccia Filippo, quest'ultimo qualificato di diritto, in quanto il passato anno alle finali nazionali è stato ad un passo dal podio.

Il Cpga rappresenterà l'Abruzzo alle Finali Nazionali Seniores con: Arnone Federico, qualificato di diritto in quanto vice-campione italiano in carica e Francesco Bartolini qualificato di diritto grazie ad un 5° posto alle finali nazionali di categoria del passato anno.

Contestualmente si è svolta la 15a Coppa di Karate Città di Tolentino (MC), organizzata dal Comitato Regionale Csen Marche e diretta dal M° Fabrizio Tarulli, presso il palazzetto dello sport “G. Chierici”.

Il CPGA – Karate, guidato dal M° Benedetto Arnone, ha primeggiato riportando ottimi risultati nella specialità kata.

Questi i podi:

- Filippo Caraccia, Medaglia d’Oro, categoria Cadetti

- Federico Arnone, Medaglia d’Oro, categoria Seniores

- Anna Di Giacomantonio, Medaglia d’Argento, categoria Juniores

- Francesco Bartolini, Medaglia d’Argento, categoria Seniores

- Lestingi Emanuele, Medaglia d’argento, categoria Master

- Di Giacomantonio Marco, Medaglia di Bronzo, categoria Esordienti

- Marenna Simona, Medaglia di Bronzo, categoria Esordienti

- Marenna Arianna, Medaglia di Bronzo, categoria Juniores.

-Ottimi risultati anche per Ferretti Pietro, 5° classificato, categoria Esordienti, Cicchetti Giuliano, 6° classificato, categoria Esordienti e Campetta Gabriele, 9° classificato, categoria Esordienti.

Una domenica ricca di risultati ed emozioni che concedono ai ragazzi momenti di gloria e di gioia da condividere con chi crede in loro e li aiuta nel cammino sportivo.