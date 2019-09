Trovato ad Arischia cadavere di un uomo in stato di decomposizione

Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato all'interno della proprio abitazione ad Arischia.

Il fratello dell'uomo, non avendo da giorni sue notizie ha dato l'allarme ai carabinieri, che insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti sul posto facendo la macabra scoperta.

L’uomo trovato, Gianfranco De Santis di 59 anni, viveva da solo non avendo ne moglie e ne figli nella sua abitazione in Via San Nicola, dove è stato trovato senza vita.

In attesa dell'autopsia disposta dagli inquirenti si pensa comunque che la morte sia avvenuta per causi naturali, non avendo riscontrato sull'uomo alcun segno di violenza.