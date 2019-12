Trovato morto disperso sul monte Amaro, è la 4° vittime della montagna in 3 giorni

E' stato trovato senza vita in fondo a un canalone il corpo di Fabio Cicone, il 51enne di Sulmona di cui si erano perse le tracce dopo che era andato a fare un'escursione sul monte Amaro.

In verità l'allarme era stato dato per due dispersi, ma poi nel corso delle ricerche si era scoperto che il Cicone, maresciallo maggiore dei carabinieri in servizio alla stazione di Castel di Sangro, era andato da solo sulla montagna.

Le operazioni di ricerca portate avanti dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo, in collaborazione con l’elisoccorso del 118 di Pescara, dopo la segnalazione del ritrovamento dell'auto del Cicone nei pressi di Fonte Romana, a Pacentro.

Questa è la quarta vittima nelle montagne d'Abruzzo in pochi giorni, dopo le tre vittime sul Gran Sasso e sulla Majella avvenute nei giorni scorsi.