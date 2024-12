Trovato senza vita in auto, misteriose ferite da morsi di animali selvatici

Il corpo di un 74enne di Castel di Sangro presenta segni inquietanti di attacchi da animali. Indagini in corso per chiarire le cause del decesso.

Un uomo di 74 anni residente a Castel di Sangro è stato trovato senza vita questa mattina all'interno della sua auto, parcheggiata vicino alla Chiesa degli Eremiti, a pochi passi dal centro del paese. La tragica scoperta è stata effettuata nel corso della tarda mattinata, e le circostanze della morte stanno destando molta preoccupazione tra gli inquirenti.

Sul corpo dell'uomo, che viveva in una zona isolata della località montana, sono state trovate ferite evidenti, che secondo gli esperti sembrano essere compatibili con morsi di animali selvatici. La presenza di tali segni ha sollevato il sospetto che il decesso possa essere legato a un attacco da parte di qualche specie locale, come cinghiali o altri animali che popolano la zona, ma le circostanze precise sono ancora in fase di accertamento.

La Procura della Repubblica di Sulmona ha immediatamente disposto una ricognizione sul corpo per determinare con esattezza le cause della morte. Si sta cercando di stabilire se l'uomo sia deceduto a causa delle ferite riportate o se il suo decesso sia stato causato da un altro fattore, come un malore improvviso. La zona in cui l'uomo viveva, un'area remota e poco abitata, potrebbe aver contribuito a rendere difficile la sua soccorso tempestivo in caso di emergenza.

Sul luogo della tragedia sono giunti tempestivamente i medici del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, che stanno conducendo le indagini per fare luce su quanto accaduto. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo per determinare se ci siano stati segnali premonitori di un possibile attacco o se la situazione sia frutto di un incontro casuale con animali selvatici.

Al momento, le autorità non escludono alcuna ipotesi e stanno lavorando per raccogliere tutte le informazioni necessarie a chiarire la dinamica dei fatti. La vicenda, che ha scosso la comunità locale, rimane sotto stretta osservazione e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.