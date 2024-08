Truffa Vacanze in Sardegna: Coppia Teramana Perde 400 Euro in un Finto Affitto Online

Una coppia teramana è caduta vittima di una truffa online mentre cercava di prenotare una vacanza in Sardegna. I due fidanzati, convinti di aver trovato un affare imperdibile, hanno versato un anticipo di 400 euro per un soggiorno di due settimane in una casa sulla costa sarda. Tuttavia, la loro gioia è durata poco: dopo aver effettuato il pagamento, non sono più riusciti a mettersi in contatto con il presunto affittuario.

Il raggiro è stato scoperto quando, alla vigilia della partenza, i fidanzati hanno tentato di ottenere informazioni su chiavi e dettagli dell'alloggio, solo per scoprire che tutti i contatti erano stati disattivati. Anche la carta postale su cui avevano effettuato il pagamento è risultata disattivata.

Le forze dell'ordine hanno subito avviato un'indagine dopo la denuncia presentata presso la Procura di Teramo. Il fascicolo è ora aperto contro ignoti, e le indagini sono in corso per rintracciare i responsabili di questa truffa online. La Polizia Postale avverte che episodi come questo sono frequenti, soprattutto durante il periodo delle vacanze, e invita a prestare massima attenzione quando si effettuano prenotazioni attraverso il web.

Gli esperti raccomandano di evitare di inviare denaro a sconosciuti e di verificare sempre l'autenticità degli annunci. È fondamentale contattare le associazioni locali, richiedere un numero di telefono fisso e non accontentarsi solo del cellulare. Inoltre, è sconsigliato inviare documenti personali via email o effettuare pagamenti tramite metodi non tracciabili. In caso di dubbi, è sempre meglio evitare di inviare soldi e verificare attentamente ogni dettaglio prima di procedere con qualsiasi pagamento.