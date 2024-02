Truffa da 15mila Euro con lo Smishing: Finto Sms e Telefonata Ingannano un 68enne Teramano

"Cybercriminali Svuotano il Conto Pensionato con la Tecnica dello 'Smishing'"

Un pensionato teramano di 68 anni è stato vittima di una truffa che ha portato allo svuotamento del suo conto bancario, perdendo la somma consistente di 15mila euro. Gli investigatori hanno individuato la tecnica utilizzata dai truffatori, nota come "smishing", che sfrutta sms contraffatti apparentemente inviati dall'istituto di credito del destinatario.

La vittima ha ricevuto un messaggio che simulava provenire dalla sua banca, in cui si chiedeva di cliccare su un link per inserire le credenziali d'accesso e i dati della carta di credito. Il finto messaggio giustificava questa richiesta con presunti accessi sospetti al conto. Successivamente, il truffatore ha telefonato al pensionato fingendo di essere un dirigente bancario e lo ha persuaso a trasferire l'intera somma disponibile sulla sua carta su un'altra carta, promettendo un successivo rimborso tramite bonifico, che non è mai avvenuto.

La vittima ha presentato denuncia, innescando un'inchiesta sul caso. Gli esperti della polizia postale sottolineano come i truffatori sfruttino messaggi urgente tipo: "Spesa di mille euro richiesta, clicchi il link". Cliccando sul link, la vittima si trova su una pagina web falsa della banca, dove vengono richiesti dati d'accesso e numero di cellulare. Successivamente, i truffatori chiamano per ottenere la "one time" password inviata tramite sms, permettendo loro di effettuare il vero bonifico a proprio vantaggio.

Le forze dell'ordine raccomandano di non inserire dati su siti inviati tramite messaggi e di contattare direttamente la banca o l'ufficio postale per verificare l'autenticità delle comunicazioni e evitare cadere in truffe online sempre più rapide e sofisticate.