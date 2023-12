Truffa da 80mila Euro sul Superbonus: Inquilini di Sulmona Cambiano Strada per Rientrare a Casa

"Piano B per la palazzina coinvolta in inchiesta: nuove opzioni per gli inquilini truffati mentre si avvicina la scadenza del Superbonus"

A Sulmona, nella via Avezzano, si svela un intricato caso di truffa legata al Superbonus da 80mila euro, che ha spinto gli inquilini di una palazzina coinvolta in un'inchiesta della Procura della Repubblica della città peligna a cercare alternative per concludere i lavori mai avviati.

Con la scadenza del 31 dicembre alle porte, data critica per chi non ha completato gli interventi del Superbonus, gli inquilini, vittime della truffa contrattuale, stanno valutando nuove opzioni, tra cui il bonus per le barriere architettoniche e altre agevolazioni, pur di rientrare nelle loro abitazioni al più presto. "Abbiamo deciso di coprire noi stessi i costi dei lavori per tornare a casa. Nel frattempo, dobbiamo attendere il perito del Tribunale per valutare i danni e procedere con la querela", ha dichiarato un residente.

La palazzina coinvolta nel caso, situata al civico 8, aveva avviato i lavori di demolizione e ricostruzione lo scorso maggio, ma l'impresa subappaltatrice li ha improvvisamente interrotti. La ditta, dopo aver svuotato il cantiere portando via attrezzi ed escavatori, ha lasciato solo la recinzione, a causa delle spettanze economiche non corrisposte da parte dell'appaltatore generale. Nonostante gli inquilini avessero versato 10 mila euro ciascuno come anticipo per i lavori, per un totale di 80 mila euro, la situazione ha preso una piega ingannevole.

Di fronte a questa truffa, il condominio ha deciso di presentare querela contro l'appaltatore generale, sospettato di aver incassato le somme versate e, con artificio e raggiro, essere scomparso senza copertura economica da parte della banca. Dopo le problematiche legate al Superbonus e alle battaglie giudiziarie, incluso uno sfratto, gli inquilini si sono visti costretti a cambiare strada per rientrare a casa, continuando a sostenere le spese per i canoni di locazione.